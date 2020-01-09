AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تفاصيل موافقة البرلمان البريطاني على البريكست

الخميس 09/يناير/2020 - 08:30 م
خروج بريطانيا من
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
Advertisements
شيماء مصطفى
وافق النواب البريطانيون، أخيرًا، على صفقة الخروج من الاتحاد الأوروبي، التي يدعمها بشكل قوي رئيس الوزراء بوريس جونسون، وذلك بعد أكثر من ثلاث سنوات من المشاحنات المريرة حول المغادرة من الاتحاد.

وصوت على مشروع الاتفاق التاريخي، 330 نائبًا مقابل 231، بأغلبية 99 صوتًا، برغم معارضة حزب العمال، ما يمنح البلاد حق الخروج في الموعد الذي حدده "جونسون" في 31 يناير الجاري.

وستتجه الآن الأنظار إلى مجلس اللوردات، الذي سيبحث الأسبوع المقبل، في مشروع القانون لمزيد من التدقيق قبل أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ومن المتوقع أن يبدي أعضاء المجلس، تعديلات لكن هناك ثقة من أن اللوردات سوف يذعنون في نهاية المطاف لإرادة مجلس النواب حيث يمثل تصويت اليوم لحظة تاريخية هامة مع استعداد بريطانيا للانفصال عن الاتحاد الأوروبي بعد أكثر من أربعة عقود من العضوية.

وأعطى فوز رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الساحق في الانتخابات العامة ديسمبر الماضي، إجراءً شكليًا لإقرار مشروع البريكست، حيث تعهد بتنفيذ بريكست موعده سواء باتفاق أو بدون اتفاق، كما أن الأغلبية الساحقة في البرلمان لم تترك مجالا للشك بشأن نتيجة التصويت في مجلس العموم.

وبعد أن يصوت عليه مجلس العموم، والملكة إليزابيث الثانية في إجراءات شكلية، يبقى أن يصادق البرلمان الأوروبي على الاتفاق لتصبح بريطانيا في 31 يناير عند الساعة 23,00 (توقيت لندن) أول دولة عضو تغادر الاتحاد الأوروبي.

وحذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من أن بريطانيا قد تخسر دخولها المفتوح إلى السوق الأوروبية إذا رفضت تمديد محادثات الشراكة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد عام 2020، حيث سيترك 11 شهرًا فقط لكي تتفق لندن وبروكسل على شراكة اقتصادية جديدة تغطي كل شيء من التجارة إلى قواعد حماية البيانات، عقب البريكست.

ويغطي مشروع بريكست جونسون، الالتزامات تجاه الاتحاد الأوروبي وحقوق الأوروبيين المقيمين في بريطانيا والترتيبات الجديدة لايرلندا الشمالية، كما سيتم منح البرلمان "رقابة أكبر" على عملية المغادرة، وسيعزز أيضًا سلطة محاكم المملكة المتحدة، مما يمنح القضاة القدرة على نقض الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس وزراء بريطانيا: سنخرج من الاتحاد الأوروبي قبل 21 يناير

ترامب يهنئ جونسون: الآن سنكون أحرارا لتوقيع اتفاق تجاري كبير

محرر صحفي مزور.. بوريس جونسون حكاية مهرج يقود بريطانيا للخروج من أوروبا

هل يكون تمرير البريكست هدية البرلمان البريطاني لـ جونسون في الكريسماس ؟

3 شروط لأوروبا على بريطانيا إذا أرادت الخروج من الاتحاد.. تعرف عليها

أصاب الحزن قلبي.. نائب بالمفوضية الأوروبية يوجه رسالة إلى بريطانيا قبل بريكست

ترشيحاتنا

تحرك عاجل من البرلمان بشأن تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء

إعلامي شهير يصدم الجميع حول الصورة المتداولة لـ نانسي عجرم مع قتيل فيلتها

قتيل وجرحى بإطلاق نار في مدينة أوتاوا الكندية..فيديو

حلقت فوق مصر والسعودية .. تفاصيل نجاة طائرة بريطانية من القصف الإيراني

مسئول بالجيش الليبي يكشف حقيقة وقف إطلاق النار في البلاد

كواليس حرب الأهلى والزمالك لحسم ضم حماصة سموحة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عملية غالية بن علي.. أعراض التهاب المرارة في 8 إشارات

هنتعشى إيه النهاردة.. كريب حادق وبطاطس ودجز

بعد دمار منزله بسبب الحرائق.. أسترالي يصبح مليونيرا بين ليلة وضحاها