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فن

سامية الطرابلسي تسحر متابعيها بإطلالة الفرو الأبيض

الجمعة 10/يناير/2020 - 12:15 ص
سامية الطرابلسي
سامية الطرابلسي
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محمد بدران
نشرت الفنانة التونسية سامية الطرابلسي، صور جديدة لها عبر حسابها بموقع إنستجرام.

وظهرت سامية الطرابلسي، بإطلالة شتوية جذابة، وهى ترتدي بلوفر ابيض ونسقت معه بجاكيت فرو وبنطلون جلد اسود ونظارة شمس، ورفعت شعرها للخلف بطريقة جذابة، وانتعلت حذاء انيق باللون الابيض".

وفي سياق آخر تواصل سامية الطرابلسي حاليًا عرض مسرحية "3 أيام في الساحل" التي تشارك في بطولته إلى جانب الفنان محمد هنيدي".

وتجسد خلال المسرحية شخصية "روقة" وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية وإشادات عديدة من الجمهور.

ومسرحية "3 أيام في الساحل" بطولة محمد هنيدي، والفنان محمد محمود، والفنان أحمد فتحي، والفنانة سامية الطرابلسي، وندى موسى، وبيومي فؤاد، ومها أبو عوف، ومن تأليف أحمد عبد الله، وإخراج مجدي الهواري.

وشاركت مؤخرًا كضيفة شرف في فيلم "عيش حياتك" وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية.
سامية الطرابلسي تسحر متابعيها بإطلالة الفرو الأبيض
سامية الطرابلسي تسحر متابعيها بإطلالة الفرو الأبيض
سامية الطرابلسي تسحر متابعيها بإطلالة الفرو الأبيض
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