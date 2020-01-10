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ديني

البحوث الإسلامية يختتم ورشة العمل الثالثة لبرنامج صناعة المفتية

الجمعة 10/يناير/2020 - 12:48 ص
جانب من محاضرات البرنامج
جانب من محاضرات البرنامج
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القسم الديني
اختتم مجمع البحوث الإسلامية ورشة العمل الثالثة لبرنامج صناعة المفتية، لواعظات الأزهر الشريف والتي عُقدت بلجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر بمتابعة مشرفي اللجنة من علماء الأزهر وأساتذة الجامعة.

وأوضح الأزهر في بيان له، أن ذلك يأتي استكمالًا لخطة التدريب المستمر للواعظات لتأهيلهن للعمل في مجال الإفتاء والرد على الأسئلة النسائية الواردة إلى فروع اللجان المنتشرة في مدن ومراكز الجمهورية.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور نظير عيّاد، إن ورش العمل التي تُعقد بشكل دوري للواعظات بلجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر، تأتي في إطار التدريب العملي لهن على فهم وتأصيل القضايا المجتمعية والمعاصرة بما يسهم في رفع كفاءتهن العلمية والعملية، وبما يساعد على تمكينهن من حسن التعامل مع تلك القضايا التي تمثل أهمية لدى الكثير من الناس في الوقت الحالي خاصة تلك المستحدثة منها.

وأضاف أن الورشة ركزت على أسس الفتوى وعلاقة الشريعة بالفقه، ومقاصد الشريعة، التكييف الفقهي، نظرية تفريق الأحكام في الفقه، واختلاف الفقهاء والصحابة في بعض المسائل الفقهية، وميراث ذوي الأرحام، إلى غير ذلك من المحاور.

بدورها أشارت الدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لشئون الواعظات ،إلى أن التدريب العملي يتضمن التخريج الفقهي للقضايا المستحدثة، وكيفية تطبيقها على الفتاوى، بالإضافة إلى التدريب العملي على كيفية التعامل مع النصوص الشرعية، وإسقاطها على الواقع الذي يعيشه الناس، حتى تُبرز الفتاوى يسر وسماحة الدين الإسلامي.
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