نعوش طائرة لـ تركيا في ليبيا.. وفاة السلطان قابوس.. وإيران تتراجع وتعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

"الخليج": نعوش طائرة لـ تركيا في ليبيا

"الإمارات اليوم": وفاة سلطان عُمان قابوس بن سعيد

"الوطن": إيران تتراجع وتعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية عن غير قصد

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، السبت، العديد من الموضوعات الهامة على الصعيد الدولي والمحلي والإقليمي، وتصدر ذلك أن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، أفاد بأن القوات المسلحة تتقدم إلى محمية الهيشة شرقي مصراتة، وسط تزايد الخسائر البشرية في صفوف ميليشيات الوفاق والقوات التركية التي تساندها، وفي خطوة تهدف لقطع الطريق أمام خطوط إمداد القوات التركية إلى طرابلس أعلن الجيش ميناءي مصراتة والخمس مناطق عسكرية مغلقة.وأوضحت "الخليج" أن العميد خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، قال إن القوات المسلحة قتلت 7 مرتزقة من جنسيات أفريقية مختلفة بالقرب من مدينة مصراتة غربي ليبيا، وأوضح أن الجيش أعد كمينًا للميليشيات الإرهابية في منطقة بوقرين على حدود مصراتة، أسفر عن مقتل 7 أشخاص من جنسيات أفريقية مختلفة (لم يسمها)، وأسْر عدد آخر، بالإضافة للسيطرة على عدد كبير من الآليات والذخائر. وأكد المحجوب أن وحدات الجيش الليبي ما زالت تسيطر على مواقعها وتتقدم صوب مصراتة.وقالت "الوطن" إن التليفزيون الإيراني، أعلن نقلًا عن مصدر عسكري اليوم، السبت، أن الطائرة الأوكرانية أسقطت عن غير قصد بسبب خطأ بشري.وأضاف في بيان نقلًا عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في إيران أن الطائرة المنكوبة التي قضى على متنها 176 فجر الأربعاء، حلقت قرب منطقة عسكرية حساسة وأُسقطت نتيجة خطأ بشري، مؤكدًا أنه ستتم محاسبة الأطراف المسئولة عن ذلك.يأتي هذا الإعلان المفاجئ بعد أن أكد رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية علي عابد زاده أمس، الجمعة، أن الطائرة الأوكرانية التي تحطّمت قرب طهران لم تصب بصاروخ.وقال خلال مؤتمر صحافي في طهران: "هناك أمر واحد مؤكد هو أن هذه الطائرة لم تصب بصاروخ"، بعدما أكدت كل من بريطانيا وكندا أن مصادر استخباراتية أشارت إلى أن الطائرة أسقطت جراء خطأ في منظومة الدفاع الجوي الإيرانية.وفي وقت سابق، أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي أن مقاتلات السلاح الجوي شنت أكثر من 6 غاراتٍ جوية على عدد من المواقع والتمركزات لمجموعات الحشد الميليشياوي بالكلية الجوية بمصراتة. وتابعت الشعبة أن الجيش الليبي مُستمر في استهداف العدو جوًا وبرًا، مؤكدة بسط سيطرة الجيش الليبي على تمركزاتٍ جديدة في كل المحاور، بدءًا من محاور العاصمة، مرورًا بمحاور غرب مدينة سرت حتى تخوم مدينة مصراتة.وقالت "الإمارات اليوم" إن البلاط السلطاني في عُمان نعى فجر السبت، السلطان قابوس بن سعيد.وفي بيان أصدره البلاط السلطاني في عُمان فجر السبت، أعلن وفاة السلطان قابوس بن سعيد.كما أعلن البلاط الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص مدة 3 أيام، وكذلك تنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة.