بيت الخال.. قرية بدخلو أنشأها الرومان بين أحضان التلال في الوادي الجديد

تقع قرية بدخلو التابعة لمركز الداخلة بالوادي الجديد، على بعد 21 كيلومترا إلى الشمال من مدينة موط، والجزء الرئيسي منها يقع على الجانب الغربي من الطريق، وتم إنشاء القرية بين ثلاثة تلال.



يقول محمود منصور باحث في تاريخ الواحات، إن قرية بدخلو يطلق عليها القرية الخضراء لأن معظمها مزروع بأشجار النخيل والعنب واسمها يعني بيت خلو ، وهذا الاسم قد يعني ( باللغة العربية: بيت الخال) واستقر لوقتنا الحالي "بدخلو".



وأضاف أن أقدم عتب لسكان القرية يرجع لعام 1783 (1197 هـ ) وقد أظهرت الاستطلاعات أن ثلاث عائلات أصلهم يعود الى “العصر الروماني” منهم عائلة الشيخ سيف الدين، التي جاءت من وادي النيل، مع بداية القرن الثامن عشر.



وأوضح أن المعلومات حول القرية قليلة إلى حد ما وموقع القرية محصور بين التلال وسط حدائق النخيل والحرفة الرئيسية للسكان المحليين هي الزراعة ومعظمها يتمثل في النخيل, البساتين, البرتقال, الليمون , الزيتون والمشمش.



ولفت إلى أن المباني المتواجدة بالقرية القديمة تشبه مباني القرون الوسطى مثل المباني الموجودة في قرية القصر، مشيرًا إلى أن المبنى الأكثر أهمية هو المسجد القديم مع مئذنته، حيث تتكون المئذنة التي يبلغ ارتفاعها 15 مترا من قاعدة مربعة والمسجد بسيط وله مكان للصلاة، وبه محراب ، ومنبر ، مع درابزين خشبي. يرتكز سقف المسجد على جذوع النخيل والجريد .



وأشار إلى أن البيوت القديمة لها طابقان أو ثلاثة طوابق، شكلت الحدود العليا للأبواب نصف دائري فوق العتبة الخشبية. زينت الواجهة أحيانًا بنماذج من الطوب متعدد الألوان وكانت النوافذ صغيرة نوعا ما, كما يوجد جنوب غرب القرية المقابر أو مدافن السكان ومعظمها قبور القبة المربعة للشيوخ.

