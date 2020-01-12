بتعاون إماراتي.. العصار والجزار يشهدان توقيع اتفاق تأسيس شركة في مجال إنتاج الأنابيب

الإنتاج الحربي والإسكان يبحثان التعاون في تنفيذ المدن والمشروعات الجديدة.. الجزار: يمكن الاعتماد على الإمكانيات التكنولوجية لشركات الإنتاج الحربي في تنفيذ المشروعات القومية