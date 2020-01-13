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مرأة

خبيرة أبراج توجه نصيحة لـ مواليد 13 يناير.. تعرف عليها

الإثنين 13/يناير/2020 - 11:22 ص
خبيرة أبراج توجه
خبيرة أبراج توجه نصيحة لـ مواليد 13 يناير
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هاجر هانئ
لا يخطو كثيرون أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، فيهتمون بمتابعة علم الفلك، ومعرفة حظهم.

وتقدّم خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 13 يناير، وفقًا لعلم الأرقام.

وقالت عبير فؤاد إذا كنت مولودًا في يوم 13 يناير فإن ذلك يعني أنك ملهم ومحب للتميز.. أنت فيلسوف ولديك شغف بالفنون وتتعامل بمثالية، لكنك سريع الغضب والانفعال.

كما نصحت مواليد 13 يناير، هذا العام يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، والسفر سيكون مفيدا لك في أي وقت من السنة.
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