الاتحاد الإفريقي يحدد تسعيرة إذاعة الأمم الإفريقية لكرة اليد 2020

المجموعة الأولى: مصر – الكونغو الديمقراطية – غينيا – كينيا.

المجموعة الثانية: أنجولا – الجابون – نيجيريا – ليبيا.

المجموعة الثالثة: تونس – الكاميرون – كوت ديفوار – الرأس الأخضر.

المجموعة الرابعة: المغرب – الجزائر – الكونغو برازافيل – زامبيا.



تقام مباريات الدور الأول بداية من 16 إلى 19 يناير ويتأهل إلى الدور الثمانية الأول والثاني من كل مجموعة، وتقام المباريات بنظام المقص بين (المجموعة الأولى مع الثانية) و (الثالثة مع الرابعة)، وتقام المباريات يومي 20 و22 يناير.



🔴 الفائز يتأهل للدور قبل النهائي الذي يقام يوم 23 يناير.

🔴 النهائي يقام يوم 26 يناير.



مباريات منتخب مصر في الدور الأول (بتوقيت القاهرة) :



مصر VS غينيا الخميس 16 يناير الساعة 3 عصرا

مصر VS كينيا الجمعة 17 يناير الساعة 1 ظهرا

مصر VS الكونغو الديمقراطية الأحد 19 يناير الساعة 7 مساء





حدد الاتحاد الإفريقي لكرة اليد مبلغ 150 ألف يورو لأى قناة تريد نقل أحداث منافسات الأمم الإفريقية المقرر انطلاقها بعد أيام قليلة بتونس .وكان عدد من القنوات العربية والمصرية تقدمت بعروض من أجل الحصول على بث مباريات الأمم الإفريية وعلى الفور حدد الاتحاد الإفريقي المبلغ المطلوب للسماح للقنوات ببث المباريات وهو ما يعد رقما كبيرا للغاية مقارنة بالسنوات الماضية.ورفع الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة اليد، حالة الطوارئ لـ القصوى استعدادا لخوض منافسات النسخة 24 من بطولة أمم أفريقيا المقررة في الفترة من 16 إلى 26 يناير بتونس والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.