AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

قصر ثقافة المحلة يناقش النتائج السلبية لظاهرة الأمية

الإثنين 13/يناير/2020 - 10:01 م
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
ناشد قصر ثقافة المحلة الكبرى منظمات المجتمع المدني التعاون مع مؤسسات الدولة للقضاء على الأمية ووضع حلول سريعة لظاهرة التهرب من التعليم، مؤكدا أن هناك 18 مليون مصري لا يقرأ ولا يكتب حسب احصائيات صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في عام 2017.
 
وأكد محمد مكاوي موجه بالتعليم الأزهري خلال محاضرة بعنوان "التعليم أهم خطوات النهضة" نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة بقصر ثقافة المحلة أن الاهتمام بالعملية التعليمية هي أول الخطوات على طريق التنمية والبناء، مشيرا الى صعوبة تحقيق نهضة حقيقية بدون التعليم.

وأضاف أن: "المجتمع الذي تنتشر به الأمية والجهل هو في الحقيقة مجتمع ضعيف وغير قادر على التغيير".
 
وأشار إلى أن من يملك العلم يملك الكثير من المفاهيم الصحيحة والثقافة العالية والطرق العلمية في مواجهة المشكلات والأزمات والقدرة على وضع حلول مناسبة لها".
 
وطالب "مكاوي" بوضع خطة زمنية لمحاربة الأمية والتسرب من التعليم عن طريق تشديد العقوبات للمتسربين، والاهتمام بالتعليم الفني، وإعداد كوادر من المدرسين قادرين على التعامل مع متغيرات العصر، وبخاصة مع ما يشهده العالم من متغيرات تكنولوجية كبيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

ساعات الحسم في الأهلي .. جلسة خاصة قبل إعلان الصفقة الجديدة

مكالمة مسربة لحارس نانسى عجرم تكشف تفاصيل قتيل فيلتها

التصرف الشرعي لمن نسي أداء صلاة الظهر ودخل وقت العصر.. الإفتاء توضح

كل سنة وأنت معايا.. رضوى الشربيني تفاجئ جمهورها بـ صورة جديدة

وثيقة مسربة تزيد الغموض حول قتيل فيلا نانسي عجرم

مستشار أردوغان يتراجع: تركيا لا يمكنها محاربة مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني وحمادة هلال وشيكابالا.. توافد النجوم على عزاء ابن عم محمد منير

يسرا ولطيفة ووائل الإبراشي.. النجوم يواسون محمد منير في عزاء ابن عمه

خزائن شمايل .. حكاية سجن تحول إلى مسجد في قلب القاهرة.. صور