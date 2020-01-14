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أخبار العالم

هاشتاج #الاردن_ترفض_الجزيرة_القطرية يجتاح تويتر.. ومغردون: إبليس يتعلم منها

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 05:40 م
صدى البلد
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حسام رضوان
اجتاح هاشتاج #الاردن_ترفض_الجزيرة_القطرية موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعدما قررت قناة الجزيرة القطرية إعادة فتح مكتبها في الأردن مرة أخرى.

وشهدت الهاشتاج تفاعل الشباب العربي من مختلف الجنسيات، الذي يسخرون وينددون بالفت والأكاذيب التي تنشرها قناة الدوحة، العاصمة الراعية للإرهاب في الشرق الأوسط.

وقالت إحدى المغردات:"قناة الجزيرة ترجع من جديد فى الأردن بعد توقفها لمدة عامين ونصف. وهذا معناه أن السلاح القطرى التركى يسعى من جديد لاستهداف الدول واسقاطها".

نشر مغرد آخر صورة كاريكاتورية تصور الشيطان جالسا أمام قناة الجزيرة يتوسل أن تعلمه مهارات الكذب ونشر الفتن.

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