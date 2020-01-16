شوبير يعلن موقف مباراة الأهلي والهلال السوداني من إقامتها في الخرطوم

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مكان مباراة الأهلي والهلال السوداني ضمن مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وحقيقة إقامتها في الخرطوم.





وأكد أحمد شوبير، في تصريحات عبر قناة "أون سبورت"، أن مباراة الأهلي والهلال السوداني ستقام في الخرطوم بشكل طبيعي وآمن للغاية.





وأضاف أحمد شوبير، أن الخرطوم أصبحت آمنة وهادئة تمامًا لإقامة المباراة، مشددا على أن المجال الجوي فتح مرة أخرى ولا تواجه المباراة أي أزمة أمنية.





وكانت عدة تقارير، أشارت إلى إمكانية نقل مباراة الأهلى والهلال السودانى خارج السودان نتيجة الأحداث المثيرة التى تشهدها السودان فى الوقت الحالى.



