الطقس بالإمارات.. رطوبة وأمطار خفيفة على المناطق الغربية

توقع المركز الوطني للأرصاد بالإمارات أن يسود البلاد خلال الأيام المقبلة طقس رطب يصبح صحوا إلى غائم جزئيا يتخلله هطول بعض الأمطار الخفيفة مع احتمال تشكل الضباب على بعض المناطق الغربية.



وتفصيلا ذكر المركز - في بيان له حول حالة الطقس المتوقعة للأيام الخمسة المقبلة - أن اليوم الجمعة يكون الطقس رطبا صباحًا خاصة على المناطق الغربية، يصبح صحوًا إلى غائم جزئيًا، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



ويستمر الطقس السبت رطبا صباحًا مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الغربية، يصبح صحوًا ومغبرا وغائما جزئيًا أحيانًا نهارًا، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



ويسود الأحد طقس رطب صباحًا على المناطق الداخلية، يصبح صحوًا إلى غائم جزئيًا ومغبر أحيانًا نهارًا، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.



أما الاثنين، فيكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم أحيانًا خاصة على البحر وشمالًا، ويحتمل سقوط بعض الأمطار الخفيفة، والرياح غربية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب بعد الظهر في بحر عمان.



ويعود الطقس الثلاثاء صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام وغائم أحيانًا على بعض المناطق الشرقية والشمالية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.