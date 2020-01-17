20 فبراير .. طب حلوان تطلق مسابقة للأبحاث الاجتماعية

أعلنت اللجنة الاجتماعية باتحاد طلاب كلية الطب جامعة حلوان عن مسابقتي فى الأبحاث الاجتماعية، الموضوعات الاجتماعية ، موضحين ان مسابقة الأبحاث الاجتماعية : تكون عبارة عن تقديم بحث في أحد المناهج العلمية للنهوض بالبحث العلمى، ومسابقة الموضوعات الاجتماعية : عبارة عن تلخيص لأربع كتب في موضوعات مختلفة.



وأشار بيان اللجنة الى أنه على من يرغب في الاشتراك التواصل أمين اللجنة الاجتماعية بالاتحاد و مسئول النشاط الاجتماعي بادارة رعاية شباب الكلية، وتبدأ المسابقة يوم ٢٠/٢/٢٠٢٠