AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

20 فبراير .. طب حلوان تطلق مسابقة للأبحاث الاجتماعية

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
أعلنت اللجنة الاجتماعية باتحاد طلاب كلية الطب جامعة حلوان عن مسابقتي فى الأبحاث الاجتماعية، الموضوعات الاجتماعية ، موضحين ان مسابقة الأبحاث الاجتماعية : تكون عبارة عن تقديم بحث في أحد المناهج العلمية للنهوض بالبحث العلمى، ومسابقة الموضوعات الاجتماعية : عبارة عن تلخيص لأربع كتب في موضوعات مختلفة.

وأشار بيان اللجنة الى أنه على من يرغب في الاشتراك التواصل أمين اللجنة الاجتماعية بالاتحاد و مسئول النشاط الاجتماعي بادارة رعاية شباب الكلية، وتبدأ المسابقة يوم ٢٠/٢/٢٠٢٠
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة حلوان تنظم بطولة لمصارعة الذراعين 18 نوفمبر

مصارعة الذراعين بطولة بجامعة حلوان.. الاثنين

اتحاد طلاب جامعة حلوان: نعمل على دعم البحث العلمي بالمبادرات المتنوعة

اتحاد طلاب جامعة حلوان: جار العمل للنهوض بالبحث العلمي خاصة كلية الطب

بمكافآت مالية.. جامعة القاهرة تطلق حزمة مسابقات للطلاب

هندسة حلوان تعلن عن حفل غنائي ضمن مهرجان مسرح المنوعات

ترشيحاتنا

خاص.. نادٍ سعودي يرغب في الحصول على خدمات أزارو مقابل ٢ مليون دولار

شاهد..أمير توفيق يحتفل بصفقة الأهلي الجديدة في التجمع الخامس

زوج مي فاروق يتعرض لحادث أليم

هو حد يقدر يقول No.. رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا .. شاهد

كلب شرس ينهش وجه مراهقة فى الأرجنتين أثناء التصوير معه.. صور

الخطيب والثعلب ضمن 8 أسماء مصرية فى لجان الكاف الجديدة .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصغر لصة.. طفلة تسرق محلا كاملا على "عربة أطفال" ووالداها يراقبان.. شاهد

بعد 6 أيام مدفونة تحت الجليد.. إنقاذ امرأة عجوز بصدفة غريبة

شاهد عروس بفستان الزفاف في الحرم المكي.. ومغردون: امنعوا هذه الظاهرة