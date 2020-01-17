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رياضة

بيراميدز يبدأ استعداداته لمواجهة مصر المقاصة باستاد الدفاع الجوي

الجمعة 17/يناير/2020 - 07:20 ص
فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
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محمد رشاد
أغلق الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة الكرواتي أنتى تشاتشيتش ملف مواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وبدأ الجهاز الفني واللاعبون الاستعداد بقوة لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وفي سياق متصل استقر تشاتشيتش المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، على إجراء تعديلات جذرية فى تشكيل فريقه فى المواجهتين المتبقيتين بدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية أمام اينوجو رينجرز النيجيرى وإف سى نواذيبو الموريتانى، ومنح البدلاء فرصة المشاركة خاصة بعدما ضمن الفريق السماوى التأهل لدور الثمانية بالبطولة.

وحقق بيراميدز فوزًا مهمًا على المصرى البورسعيدى بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التي جمعتهما على استاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى للبطولة الكونفدرالية الأفريقية في نسختها السابعة عشر، أحرز البوركينى إيريك تراورى هدف التقدم لبيراميدز على الفريق البورسعيدي فى الدقيقة 21، ثم نجح نبيل عماد دونجا فى إحراز الهدف الثانى للفريق السماوى بالدقيقة 71 من تسديدة صاروخية، وشهدت الدقيقة 43 إهدار عبد الله السعيد ركلة جزاء حصل عليها بيراميدز بعد عرقلة دودو الجباس داخل منطقة الجزاء.

بهذا الفوز حصد بيراميدز بطاقة التأهل لدور الثمانية بالكونفدرالية الأفريقية، بعدما تصدر مجموعته برصيد 12 نقطة، وجاء المصري البورسعيدى فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، بينما يقبع رينجرز النيجيري ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع ولكل منهما نقطتين.

وأكد الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز، إنه ضمن التأهل وبالتالي من الممكن أن يعتمد على عناصر لم تشارك في المباراتين المقبلتين من أجل إراحة العناصر الأساسية، مشددًا على أنه سيركز في الدوري لتحقيق الانتصارات ووضع الفريق في مكان أفضل بجدول الترتيب.

أضاف أنه يركز على المجموعة الحالية من اللاعبين ولا يفكر في تعاقدات جديدة ولا يهتم بأمر رفض زيادة الاستبدال، وهدفه التعامل مع مجموعة اللاعبين الحاليين وتجهيزهم للمرحلة الصعبة المقبلة في الدوري والكونفدرالية، خاصة أن الفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين وبإمكانهم إكمال الموسم بذات القوة.
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