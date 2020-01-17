نقبوا في منزل أحدهم.. ضبط 7 أشخاص بحوزتهم 24 قطعة يشتبه في أثريتها بأسيوط

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الغنايم بمديرية أمن أسيوط، من ضبط 7 أشخاص أثتاء تنقيبهم عن الآثار بمنزل أحدهم وبحوزتهم 24 قطعة يشتبه في اثريتها.



وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة الغنايم، بقيام "س. ح. س "حاصل على دبلوم ومقيم الغنايم غرب دائرة المركز بالتنقيب عن الآثار بمنزله.



وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية وبتفتيش مسكنه وجدت غرفة بداخلها حفرة قطرها نحو 3أمتار وبعض أدوات الحفر وعثر على الآتي: تمثال أسود اللون بارتفاع نحو14 سم يشبه القط ، 4 أحجار صفراء اللون مختلفة الأحجام ، 7 زلطات مختلفة الأحجام والألوان، 6 قطع حجرية مختلفة الأحجام والألوان غير معلومة المصدر، و3 قطع فخار حجر رمادي اللون، حجر طيني، جزء من عظمة، مادة عبارة عن بودرة زهرية اللون.



وتمكن ضباط المباحث من ضبط كل من "أ. ص. م " بدون عمل ومقيم الهرم ــ جيزة، و"أ. م. ح "حاصل على دبلوم، و"ر. ح. س "عامل ، و"ع. س. ح" حاصل على دبلوم ، و"ح. أ. م " عامل، و"إ. ع. غ " عامل.



وبمواجهة المتهم أقر بقيامه بالحفر والتنقيب داخل مسكنه بحثًا عن الآثار وبقصد الاتجار بمساعدة باقي المتهمين المذكورين .



وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.



وحرر المحضر اللازم، واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة.