ترامب: الشعب الإيراني يستحق حكومة تحقق أحلامه

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن الشعب الإيراني يستحق حكومة مهتمة بمساعدته على تحقيق أحلامه بدلًا من ممارسة القمع ضده.



وأوضح ترامب في تغريدة كتبها على حسابه بموقع "تويتر": "الشعب الإيراني يستحق حكومة مهتمة بمساعدته على تحقيق أحلامه بدلًا من قتل شعبها".



وتابع ترامب: "الاقتصاد الإيراني يتداعى والشعب يعاني يجب على المرشد الإيراني أن يكون حريصًا للغاية عند اختيار كلماته".



