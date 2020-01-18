هل يجوز إجهاض الجنين بعد الشهر الرابع لرفض زوجي الحمل.. الأزهر يجيب

ورد سؤال إلى الشيخ أبو بكر الشافعي من علماء الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية يقول صاحبه: "بلغ حملي أربعة أشهر وأيام ولكن زوجي كاره لهذا الجنين ولم يكن موافقًا من البداية، فهل يجوز إجهاضه ؟





رد الشيخ أبو بكر قائلا: لا يجوز إنزاله طالما الحَمْلُ قد بلغ أربعةَ أشهُرٍ فقد نفخت فيه الروح وصار نفسًا فلا يجوز مُطلقًا إِسقاطُه في قول جماهير الفقهاء، ويكون إنزال الجنين في تلك الحال قتلًا للنَّفس.





وأضاف الشافعي قائلا: كون الزوج لا يريد فهذا ليس مسوغًا شرعيًا لإسقاطه، وليكن هناك نوع من الحكمة والتفاهم في معالجة الأمر أما قبل النفخ وقبل الأربعين ففيه خلاف والموضوع أهون.





حكم إجهاض الجنين .. تعرف على الضوابط الشرعية لجميع الحالات.





قال الشيخ أحمد عبد الحليم عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ان إجهاض الجنين حرام شرعا، ولا يجوز القيام به تحت أي سبب مهما كان هذا السبب إلا إذا كان هناك خطورة حقيقية على حياة الأم ويقر ذلك الطبيب.





وأضاف عبد الحليم، خلال البث المباشر على صفحة مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، أن إجهاض الجنين تحت مسمى عدم كفاية الراتب الشهري أو لضعف دخل الزوج يعد أكثر حرمة لأن ذلك يتعارض مع صفة من صفات الله تعالى "الرزاق" .





وأوضح أن الفقهاء اتفقوا على أنه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا وهي مدة نفخ الروح فيه فإنه لا يجوز إسقاط الجنين ويحرم الإجهاض قطعًا في هذه الحالة؛ لأنه يعتبر قتلًا للنفس التي حرَّم الله قتلها إلا بالحق؛ لقول الله تعالى: "وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكَمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ" "الأنعام: 151"، ولقوله تعالى: "وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ" الإسراء: 33، أما إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائةً وعشرين يومًا فقد اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض: فبعضهم قال بالحُرمة، وهو المُعتَمَد عند المالكية والظاهرية. وبعضهم قال بالكراهة مطلقًا، وهو رأي بعض المالكية وبعضهم قال بالإباحة عند وجود العذر، وهو رأي بعض الأحناف والشافعية.





وتابع : أنه إذا كان شهادة الأطباء الثقات أنه بالفعل هناك خطر محدق بالأم يؤثر على حياتها فحينئذ يجوز إجهاض هذا الجنين سلامة وحرصًا على حياة الأم فالإبقاء على الأم خيرًا وهذا ارتكاب أخف الضررين.





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