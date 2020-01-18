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أخبار البلد

هيثم شرابي: تركيا لديها قائمة طويلة من الانتهاكات

السبت 18/يناير/2020 - 06:45 م
صدى البلد
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أماني نوار
قال الباحث الحقوقي هيثم شرابي إن تركيا من المقرر فحص سجلها الحقوقي في ٢٨ يناير القادمو سوف يتم عقد جلسة الاستعراض الدوري الشامل لمراجعة ملف تركيا في انتهاكات حقوق الانسان عن الفترة من يناير ٢٠١٥ وحتى يناير ٢٠٢٠

وأوضح شرابي في تصريح لـ"صدى البلد " أن تركيا لديها قائمة طويلة من الانتهاكات والتي تم صياغتها في عدد ٢٧٨ توصية من الدول الاعضاء في الامم المتحدة.

وأكد أن تركيا رفضت توصية تخص الوضع في جزيرة قبرص ومن هذه التوصيات ما يخص الانتهاكات التي شهدتها اوضاع حقوق الانسان منذ يوليو ٢٠١٦ عندما حدث الانقلاب ضد اردوغان، مما ترتب عليه الكثير من الاجراءات التعسفية والقبض العشوائي والتعذيب والاقصاء من الوظائف وحبس الصحفيين واغلاق الصحف والقنوات الفضائية وعزل للقضاة وتغيير الدستور .

وأوضح شرابي أن تركيا ستواجه الكثير من التحديات بسبب انتهاكتها المعروفة أمام العالم ومنها التدخلات الخارجية لتركيا في دول الجوار ومساندة وتمويل ودعم الميليشيات المسلحة الارهابية .

واوضح الباحث الحقوقي أن هناك توصيات قدمتها مصر والجمهورية العربية السورية لتركيا عام 2015 وهي مراقبة حدودها بفعالية لمنع تحركات الجماعات الارهابية، بما في ذلك الجماعات المستفيدة من الجريمة المنظمة العابرة للحدود ) بالإضافة إلى الامتناع عن اتباع الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في الحد من الانتهاكات والتعديات على حقوق الانسان، وذلك بوسائل منها الكف فورا عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم السياسي أو العسكري.
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