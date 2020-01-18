لأول مرة.. أسرار العلاقات التركية بجماعة الإخوان.. فيديو

عرضت الإعلامية أماني الخياط فيديو يكشف عن أسرار العلاقات بين تركيا وجماعة الإخوان الإرهابية بعنوان «رحلة الخيانة والدم».



وقالت «أماني الخياط» خلال برنامج «الكبسولة» المذاع على قناة «أكسترا نيوز» إن مصادر تمويل جماعة الإخوان الإرهابية تتركز في الأموال التي تأتي من قطر وتركيا وعواصم أوروبية، فضلا عن الاشتراكات الشهرية التابعة للتنظيم الإرهابي.



وأضافت «أماني الخياط» أن رابطة الإخوان المصريين في الخارج هو كيان يضخ بشكل أساسي جزءا كبيرا في أنشطة التنظيم في مصر خاصة من الدول الأوروبية ودول الإقليم وبعضها منح لا ترد.



وأشارت «أماني الخياط» إلى أن كل هذه الكيانات الإرهابية هدفها مواجهة الدولة المصرية ودول المنطقة، لافتة إلى أن الجهات التي تعتبر الإخوان جماعة ضغط سياسي معارضة للدولة المصرية لذلك تستغلهم.



وأوضحت «أماني الخياط» أن التنظيم الإرهابي يؤسس كيانات مشبوهة مع عناصر التطرف الدولي لتنفيذ أنشطة معادية لمصر، مؤكدة أن الهيئات والكيانات العاملة تحت بند الاغاثة تعتمد عليه التنظيم في جمع التبرعات والأموال بشكل كبير.

