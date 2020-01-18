بالأسماء.. أماني الخياط تفضح قيادات إخوانية سرقت 12 مليار دولار من البنك المركزي

كشفت الإعلامية أماني الخياط، بالأسماء، عن قيادات بجماعة الإخوان الإرهابية وسرقتهم لـ 12 مليار دولار من البنك المركزي خلال فترة حكم الجماعة لمصر.



وقالت "الخياط" خلال برنامج «الكبسولة» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» إن قيادة التنظيم الارهابي شكلوا لجنة لادارة أموال التنظيم ودمجه في الاقتصاد الرسمي خلال فترة حكم الجماعة.



وأضافت أن جماعة الإخوان الارهابية كانت تخطط لعمل التعامل مع الشريك التركي في الاقتصاد، لافتة إلى أن زيارة أردوغان الي مصر خلال حكم الجماعة تؤكد هذا .



وأوضحت أن أعضاء لجنة إدارة أموال التنظيم هم يوسف الحواوشي، عبد اللطيف مجاهد، محمد شلبي، محمد حامد، مصطفى خلف الله، مصطفى محمد، موضحة أن عددا كبيرا من قيادات الإخوان هربوا إلى تركيا.



وأشارت إلى أن أهم أدوار لجنة إدارة أموال التنظيم الإرهابي الهروب بأموال الجماعة من عمليات الرصد والمتابعة، وهم نفس الأسماء التي تعمل لصالح تركيا ضد الدولة المصرية، متابعة : «ولاد الإرهابية مصريين في البطاقة فقط وهما مش مصريين بالهوية»