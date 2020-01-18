«لماذا كل هذه الأموال تخصص في تسليح القوات».. تعليق قوي من أماني الخياط .. شاهد

قالت الإعلامية أماني الخياط، إن الدولة المصرية اهتمت بالتسليح أثناء ترتيب أولوياتها بهذا في ذات الوقت، في وقت علت فيه الأصوات «لماذا كل هذه الأموال تخصص في تسليح القوات المصرية».



وتابعت «أماني الخياط» خلال برنامج «الكبسولة» المذاع على قناة «أكسترا نيوز»: أعتقد ان المشهد يجاوب على الاسئلة التي طرحت ليه كل ده كان بيحصل والإجابة كانت «قادر».



وأضافت «أماني الخياط» أن «قادر» كانت جزء بسيط لمن كانوا يتساءلون ورسالة للعالم، متابعة : «هل أصبحنا أن ندرك بأن ليس ما يعرف يقال وليس كل ما يدار في الغرف المغلقة الإعلان عنه بهذا الموضوع».



وأشارت «أماني الخياط» إلى أن القيادة السياسية استطاع أن يعمل ويتخذ القرار ويسابق الزمن، ورد على كل الإجابات في وقتها، مؤكدة أن الدولة المصرية كانت تمهد لهذه اللحظة وهي لحظة القدرة بعد 3 سنوات، وهذا رسالة اطمئنان للمصريين.



وأوضحت «أماني الخياط» أنه أن الأوان أن مصر استطاعت غلق البوابة الشرقية، والآن نركز على البوابة الغربية، لنتابع تحركات العدو، مشيرة إلى أن العدو مازال يعمل ضد مصر.