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تسريب صوتي للإخواني الهارب أمير بسام يعترف فيه بسرقة قيادات الإرهابية أموال التبرعات

السبت 18/يناير/2020 - 10:09 م
تسريب صوتي للإخواني
تسريب صوتي للإخواني الهارب أمير بسام
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كـريـم الـخـطـيـب
عرضت الإعلامية أماني الخياط تسريبا صوتيا للإخواني الهارب أمير بسام، كشف فيه عن فضائح مالية لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأعترف الإخواني الهارب أمير بسام خلال التسجيل الصوتي الذي عرضته الإعلامية أماني الخياط «أماني الخياط» خلال برنامج «الكبسولة» المذاع على قناة «أكسترا نيوز» بسرقة قيادات الإرهابية لأموال التبرعات.

وكشفت الإعلامية أماني الخياط، خلال تقديمها برنامج «الكبسولة» عن الكيانات الإرهابية وطرق تمويلها والدول التي تدعمهم .

وقالت «أماني الخياط» إن مصادر تمويل جماعة الإخوان الإرهابية تتركز في الأموال التي يأتي من قطر وتركيا وعواصم أوروبية، فضلا عن الاشتراكات الشهرية التابعة للتنظيم الإرهابي.

وأضافت «أماني الخياط» أن رابطة الإخوان المصريين في الخارج هو كيان يضخ بشكل أساسي جزء كبير في أنشطة التنظيم في مصر خاصة من الدول الأوروبية ودول الإقليم وبعضها منح لا ترد.

وأشارت «أماني الخياط» إلى أن كل هذه الكيانات الإرهابية هدفها مواجهة الدولة المصرية ودول المنطقة، لافتة إلى أن الجهات التي تعتبر الإخوان جماعة ضغط سياسي معارضة للدولة المصرية لذلك تستغلهم.

وأوضحت «أماني الخياط» أن التنظيم الإرهابي يؤسس كيانات مشبوهة مع عناصر التطرف الدولي لتنفيذ أنشطة معادية لمصر، مؤكدة أن الهيئات والكيانات العاملة تحت بند الاغاثة تعتمد عليه التنظيم في جمع التبرعات والأموال بشكل كبير.
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