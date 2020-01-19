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قذاف الدم: دويلة قطر ستعتذر عن جرائمها.. وقناة الجزيرة بلا قيمة.. فيديو

الأحد 19/يناير/2020 - 01:47 ص
احمد قذاف الدم
احمد قذاف الدم
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حمزة شعيب
قال أحمد قذاف الدم، المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية، إن دويلة قطر ستعتذر عن الجرائم التي ارتكبتها في المنطقة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قناة الجزيرة التابعة لدويلة قطر لا قيمة لها.

وتابع أحمد قذاف الدم، المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية، أن الغرب ليس لديه الإمكانية لتمويل كل تلك الحروب في المنطقة ويحتاج إلى من ينفق على استراتيجية الغرب في المنطقة.

وأوضح أحمد قذاف الدم، أن حكومة السراج باطلة ولا شرعية لها، خاصة وأنها لم تحصل على تآييد من أي فئة من فئات الشعب حتى الكوادر السياسية لم تعترف بها، مشيرًا إلى أن السراج عندما واجه رفضا من كبيرا من الشارع له ولحكومته، لجأ إلى أردوغان الذي يلعب بـ"البيضة والحجر"، ووجدها فرصة ملائمة لتنفيذ المخطط الذي سعى لتنفيذه من سنوات في الأراضى الليبية.

وقال إن الاستعمار مشروع فاشل، وأن بعض الدول الغربية ترى ليبيا على أنها "برميل نفط"، ولكن هذا ليس له أساس من الصحة، موضحًا أن الغرب يرغب في استمرار الصراع في ليبيا.
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