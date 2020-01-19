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رياضة

مانشستر يونايتد يبحث عن فك عقدة ليفربول في أنفيلد بالدوري الإنجليزي.. اليوم

الأحد 19/يناير/2020 - 09:15 ص
ليفربول ضد مانشستر
ليفربول ضد مانشستر يونايتد
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إسراء أشرف
تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية، اليوم، الأحد، صوب ملعب "أنفيلد"، عندما يستضيف فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، نظيره مانشستر يونايتد، في قمة الجولة رقم 23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:

ومن المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين في تمام السادسة والنصف مساءً، وتُنقل المباراة عبر قنوات beIN Sports HD 2 beIN Sports 4K ،beIN Sports HD 11 EN.

ليفربول ضد مانشستر يونايتد

يدخل ليفربول اللقاء وهو يتصدر جدول الترتيب، بعد أن حقق الفوز في 20 مباراة وتعادل في مباراة وحيدة ضد مانشستر يونايتد، ولم يتلق أي هزيمة، حيث إنه الفريق الوحيد الذي لم يخسر في البريميرليج هذا الموسم حتى الآن.

وتمُثل المواجهة اختبارًا هامًا لكتيبة الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، حيث إنه يدرك أن المهمة لن تكون سهلة أمام خصم قوي مثل مان يونايتد.

ويأمل الريدز في تحقيق الثلاث نقاط ضد مانشستر يونايتد، للحفاظ على آمال جماهيره في التتويج باللقب الغائب عن أسوار أنفيلد منذ 30 عامًا، والذي فقده الموسم الماضي، بفارق نقطة وحيدة، عن منافسه مانشستر سيتي حامل اللقب.

في المقابل يحاول فريق مانشستر يونايتد، فك عقدته على ملعب "أنفيلد"، حيث لم يحقق الفوز على ليفربول في عقر داره من يناير عام 2016.

كما يطمح في تعطيل قطار ليفربول بالهزيمة الأولى، حيث يحظى بمساندة فرق القمة هذا الأسبوع أملًا في إنهاء مسيرة انتصاراته، حيث أن مانشستر يونايتد، هو الفريق الوحيد، الذي تمكن من الحصول على نقطة أمام الريدز، بالمباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع التاسع وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

ترتيب ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي:

يتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، علمًا بأنه له جولة مؤجلة ضد وست هام يونايتد، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 34 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضًا، بيرنلي مع ليستر سيتي، في تمام الرابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة ذاتها.
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