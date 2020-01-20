شاهد.. هند صبري تتألق بفستان وردي أنيق

نشرت الفنانة هند صبرى صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت هند وهي ترتدى فستانا انيقًا باللون الوردى وعلقت "الحياة لا تقاس بعدد الأنفاس التي تأخذها.. بل باللحظات التي تأخذ أنفاسك".يذكر أن النجمة هند صبري وسفيرة النوايا الحسنة لدى برنامج الأغذية العالمي زارت أكبر مخيم للاجئين في العالم يضم مليون لاجئ روهنجي.تعود النجمة هند صبرى للسباق الرمضانى المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب دام لثلاثة سنوات منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، وتحفظت هند على تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما.شاركت هند صبري مؤخرًا في بطولة الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا، وإيرادات مرتفعة في دور عرض السينما.