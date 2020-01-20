مواعيد مباريات اليوم الاثنين 20-1-2020 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الإثنين، 20-1-2020، إقامة عدد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، حيث يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات في التقرير التالي..
الدوري المصري:
أسوان X وادي دجلة 02:30 مساءً - أون سبورت/ تايم سبورتس.
طلائع الجيش X الاتحاد السكندري 05:00 مساءً - أون سبورت/ تايم سبورتس.
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي)
الفيصلي X الهلال - 05:10 مساءً - الرياضية السعودية 1
كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)
الشرطة العراقي X الشباب السعودي 04:30 - أون سبورت/ تايم سبورتس.
الدوري المصري:
أسوان X وادي دجلة 02:30 مساءً - أون سبورت/ تايم سبورتس.
طلائع الجيش X الاتحاد السكندري 05:00 مساءً - أون سبورت/ تايم سبورتس.
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي)
الفيصلي X الهلال - 05:10 مساءً - الرياضية السعودية 1
كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)
الشرطة العراقي X الشباب السعودي 04:30 - أون سبورت/ تايم سبورتس.