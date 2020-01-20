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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 20-1-2020 والقنوات الناقلة

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:00 ص
جوميز لاعب الهلال
جوميز لاعب الهلال
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إسراء أشرف
يشهد اليوم الإثنين، 20-1-2020، إقامة عدد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، حيث يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات في التقرير التالي..

الدوري المصري:

أسوان X وادي دجلة 02:30 مساءً - أون سبورت/ تايم سبورتس.

طلائع الجيش X الاتحاد السكندري 05:00 مساءً - أون سبورت/ تايم سبورتس.


دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي)

الفيصلي X الهلال - 05:10 مساءً - الرياضية السعودية 1


كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)

الشرطة العراقي X الشباب السعودي 04:30 - أون سبورت/ تايم سبورتس.
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