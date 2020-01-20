"العربي لسيدات الأعمال" يشارك بالحوار المجتمعي لمستقبل صناعة الرخام والمحاجر بأسوان

تنطلق غدًا الثلاثاء فعاليات "الحوار المجتمعي" بمحافظة أسوان والذي تنظمه غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، ويشارك فيه المجلس العربي لسيدات الأعمال، حيث يناقش اللقاء المنطقة الصناعية بأسوان ومحاجر أسوان ومنطقة أبو مروة، فيما يشارك باللقاء أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء، وإبراهيم غالي رئيس شعبة صناعة المحاجر، ومجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.
ومن جانبها قالت عبير عصام، رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، أن اللقاء سيشهد توقيع بروتوكول بين الاتحاد العربي لسيدات الأعمال وجمعية معا نحمي تراثنا بهدف دعم محافظة أسوان كمركز أفريقي متكامل وفق خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المحافظة في المستقبل.
من ناحية أخري كشفت عبير عصام، أن الحوار المجتمعي سيناقش خلال فعاليات اللقاء آفاق الاستثمار والتحديات أمام صناعة الرخام والمحاجر، حيث يشارك فيها رئيس جامعة أسوان الدكتور أحمد غلاب، وسيد أباظة نائب رئيس الغرفة ورئيس شعبة الرخام والجرانيت، ، وإبراهيم غالي رئيس شعبة المحاجر عضو مجلس الإدارة وسطوحي مصطفي رئيس جمعية مستثمري أسوان.
ومن جانبها قالت عبير عصام، رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، أن اللقاء سيشهد توقيع بروتوكول بين الاتحاد العربي لسيدات الأعمال وجمعية معا نحمي تراثنا بهدف دعم محافظة أسوان كمركز أفريقي متكامل وفق خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المحافظة في المستقبل.
من ناحية أخري كشفت عبير عصام، أن الحوار المجتمعي سيناقش خلال فعاليات اللقاء آفاق الاستثمار والتحديات أمام صناعة الرخام والمحاجر، حيث يشارك فيها رئيس جامعة أسوان الدكتور أحمد غلاب، وسيد أباظة نائب رئيس الغرفة ورئيس شعبة الرخام والجرانيت، ، وإبراهيم غالي رئيس شعبة المحاجر عضو مجلس الإدارة وسطوحي مصطفي رئيس جمعية مستثمري أسوان.