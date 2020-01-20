"العربي لسيدات الأعمال" يشارك بالحوار المجتمعي لمستقبل صناعة الرخام والمحاجر بأسوان

تعرف على أهم مواد اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية .. إلغاء كل الأحكام المخالفة للائحة.. ولا يجوز إصدار أي تراخيص للمناطق الأثرية أو المحميات أو أراضي المدن أو القرى