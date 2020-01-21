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محافظات

القومي للمرأة بالفيوم يعقد لقاءً لتأهيل وتمكين المرأة اقتصاديًا

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:27 ص
ندوة المجلس القومي
ندوة المجلس القومي للمرأة بالفيوم
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نبيل أبو السعود

عقد فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، لقاءً بأهالي قريتي فرقص والروبيات التابعتين لمركز ومدينة طامية، بمركز شباب قرية فرقص، استهدف 30 سيدة من القريتين فضلًا عن حضور عدد من الرجال.


 وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال تسليمه للمنازل التى تم إعادة بنائها وتأهيلها للأسر الأولى بالرعاية بقرية فرقص، حيث وجه بالعمل على تمكين المرأة اقتصاديًا وتأهيلها وتوعيتها بمجالات التنمية المختلفة، وفتح مجالات العمل أمامها بعدد من المشروعات الحرفية بعد توفير التدريب اللازم.


واستعرضت المحاسبة ليلى طه قاسم مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم المجالات المتاحة لفتح أبواب جديدة للرزق للمرأة المعيلة والفتيات من خلال توفير عدد من المشروعات التنموية لتمكين المرأة اقتصاديًا، بعد إكسابهن المهارة المناسبة لتنفيذ أعمال الحرف اليدوية من خلال الدورات التدريبية المناسبة.


كما تم مناقشة عدد من مطالب سيدات القريتين بخصوص قطاعي التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، واستخراج بطاقات الرقم القومي لغير القادرات لمن تجاوزن سن 16 عامًا من الفتيات، مع توفير استمارات البطاقات وسيارة لتصويرهن بالقرية.


الجدير بالذكر أن محافظ الفيوم قد قام منذ أيام  بتسليم مفاتيح 30 منزلًا للفئات المستحقة بقرية فرقص بعد تأهيلها، ووجه بتنفيذ برامج لتمكين المرأة اقتصاديًا والعمل على إلحاق غير المتعلمات منهن بفصول محو الأمية وتعليم الكبار، وفى هذا الإطار قام المجلس القومى للمرأة بتوفير منحة لعدد 30 مشروعًا للسيدات المعيلات بقرية فرقص فى مجالات تربية الدواجن والخياطة والتريكو وتصنيع منتجات الألبان والمواد الغذائية، بقيمة 2000 جنيه كحد أدنى للمشروع الواحد.

القومي للمرأة بالفيوم يعقد لقاءً لتأهيل وتمكين المرأة اقتصاديًا
القومي للمرأة بالفيوم يعقد لقاءً لتأهيل وتمكين المرأة اقتصاديًا
القومي للمرأة بالفيوم يعقد لقاءً لتأهيل وتمكين المرأة اقتصاديًا
القومي للمرأة بالفيوم يعقد لقاءً لتأهيل وتمكين المرأة اقتصاديًا
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