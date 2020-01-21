برلماني: مشاركة مصر في القمة البريطانية تؤكد ريادتها لدول العالم

أكد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى الجلسة الافتتاحية للقمة البريطانية الأفريقية للاستثمار 2020، في لندن، تعكس مكانة مصر دوليا، فى ظل حرص القيادة السياسية على أن تتبوأ مصر مكانتها الريادية بين بلدان العالم، فى جميع المجالات.





وأضاف عبدالقادر، أن كلمة الرئيس السيسى، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة، حملت الكثير من الرسائل للعالم لتحقيق التنمية الحقيقية فى القارة الأفريقية، أهمها التأكيد على أنه يجب أن يعيش العالم فى أمن وسلام، وأنه يجب أن يلفظ المجتمع الدولى الإرهاب.





وأشار إلى أن تجربة مصر فى مواجهة الإرهاب نيابة عن العالم، فضلا عن تأكيد الرئيس السيسى على قوة العلاقات الدولية بين مصر ودول العالم.





وأشار عبدالقادر، إلى أن حديث الرئيس السيسى، عن قضية الهجرة غير الشرعية، يؤكد على ضرورة الاتحاد فى الجهود لمواجهة الأزمة بشكل مدروس، ويحقق النتائج المرغوب فيها.





وتابع النائب تامر عبدالقادر : تأكيد الرئيس السيسى، على ضخامة التحديات التى تواجه العالم وتشابك آثارها على القارة الأفريقية، بما يتعارض مع تهيئة المناخ الملائم، وأهمية السعى نحو اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر، يسهم بشكل كبير فى تحقيق التنمية بكل أبعادها.





ولفت عبدالقادر، إلى أن ما أعلنه الرئيس السيسى، عن وجود العديد من الفرص الواعدة أمام شركاء القارة على مستوى العالم، يكشف بما لا يدع مجالا للشك أن أفريقيا تمثل أحد أهم المقاصد أمام مؤسسات الأعمال الدولية، ويؤكد على أن دول القارة الإفريقية انفتحت بصورة كبيرة على بريطانيا وجميع الشركاء.





وتابع عبدالقادر : تأكيد الرئيس السيسى، على أهمية تنفيذ مشروعات برنامج البنية التحتية بالاتحاد الإفريقي، والطاقة الجديدة والمتجددة، والطرق والربط عبر خطوط السكك الحديدية، تزامنا مع تفعيل جميع المراحل التنفيذية لاتفاقية التجارة الحرة القارية، يسهم فى تعزيز التجارة البينية وزيادة القدرة التنافسية للقارة السمراء على الصعيد الدولى.





وأشار عبدالقادر، إلى أن دعوة الرئيس السيسى، لإقامة سوق إفريقى جاذب للاستثمار الأجنبى، وتدشين شراكات بين القطاع الخاص الأجنبى والأفريقى، سيكون له دوره الكبير فى تحسين الظروف الاقتصادية وعبور المحن التى تمر بها القوى الاقتصادية الكبرى.