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ثقافة

بعد مشاركة 41 مكتبة.. وزير الثقافة: حضور مميز لسور الأزبكية في معرض القاهرة الدولي للكتاب

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:37 م
مكتبات سور الازبكيه
مكتبات سور الازبكيه
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تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تنطلق ظهر غدا الأربعاء الدورة الـ 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس والتي تقام تحت عنوان "مصر أفريقيا- ثقافة التنوع" وتتخذ من الراحل جمال حمدان شخصية لها والسنغال ضيف شرفها وتستمر حتى 4 فبراير القادم.

يشارك في هذه الدورة 900 دار نشرمن 40 دولة ما بين مصرية وعربية وأجنبية وتميزها مشاركة 41 مكتبة من سور الأزبكية للمرة الأولى في الفعاليات بالمقر الجديد والذين تنطبق عليهم الشروط المحددة.

وفي هذا السياق أشادت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بالحضور القوى لمكتبات سور الأزبكية والذى جاء بما يتماشي مع المحددات التي اقرتها ادراة المعرض والهادفة في المقام الاول إلى عدم الاضرار بصناعة النشر والكتاب وحقوق المبدعين.

وأضافت أن انتقال المعرض إلى مقره الجديد دفع الجميع لبذل الجهد حتى يخرج بالشكل اللائق بمكانة مصر وقوتها الناعمة وبتاريخ هذا المحفل الهام وهو الامر الذي انعكس على زيادة عدد المشاركات من الدول التى وصلت إلى 40 دولة بزيادة 5 دول عن العام الماضي وزيادة عدد الاجنحة إلى 808 أجنحة بزيادة 86 جناحا عن الدورة السابقة .
بعد مشاركة 41 مكتبة.. وزير الثقافة: حضور مميز لسور الأزبكية في معرض القاهرة الدولي للكتاب
بعد مشاركة 41 مكتبة.. وزير الثقافة: حضور مميز لسور الأزبكية في معرض القاهرة الدولي للكتاب
بعد مشاركة 41 مكتبة.. وزير الثقافة: حضور مميز لسور الأزبكية في معرض القاهرة الدولي للكتاب
بعد مشاركة 41 مكتبة.. وزير الثقافة: حضور مميز لسور الأزبكية في معرض القاهرة الدولي للكتاب
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