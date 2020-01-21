بعد مشاركة 41 مكتبة.. وزير الثقافة: حضور مميز لسور الأزبكية في معرض القاهرة الدولي للكتاب

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تنطلق ظهر غدا الأربعاء الدورة الـ 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس والتي تقام تحت عنوان "مصر أفريقيا- ثقافة التنوع" وتتخذ من الراحل جمال حمدان شخصية لها والسنغال ضيف شرفها وتستمر حتى 4 فبراير القادم.





يشارك في هذه الدورة 900 دار نشرمن 40 دولة ما بين مصرية وعربية وأجنبية وتميزها مشاركة 41 مكتبة من سور الأزبكية للمرة الأولى في الفعاليات بالمقر الجديد والذين تنطبق عليهم الشروط المحددة.





وفي هذا السياق أشادت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بالحضور القوى لمكتبات سور الأزبكية والذى جاء بما يتماشي مع المحددات التي اقرتها ادراة المعرض والهادفة في المقام الاول إلى عدم الاضرار بصناعة النشر والكتاب وحقوق المبدعين.



