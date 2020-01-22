بـ باروكة سوداء وبدلة جلد.. زوجة تامر حسني تتألق بإطلالة غريبة

نشرت المطربة بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسنى، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة غريبة.

ظهرت بسمة بوسيل ببنطال من الجلد باللون اللبنى الفاتح، ومرتدية معه جاكيت أنيق من الجلد باللون اللبنى والبرتقالى الذى أظهرها بشكل جديد ومختلف عن المعتاد، وحملت حقيبة يد صغيرة باللون البنى الغامق.





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واختارت بسمة بوسيل، أن تظهر بباروكة بشعر طويل باللون الأسود وتركته منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فى الماكياج على الألوان الترابية للعيون، ووضعت أحمر الشفاه باللون الكشميري الذي يبرز جمال أنوثتها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات واكتفت بالظهور بإطلالتها الجديدة