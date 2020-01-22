AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ باروكة سوداء وبدلة جلد.. زوجة تامر حسني تتألق بإطلالة غريبة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 03:31 ص
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
Advertisements
نهى هجرس
نشرت المطربة بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسنى، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة غريبة.
ظهرت بسمة بوسيل ببنطال من الجلد باللون اللبنى الفاتح، ومرتدية معه جاكيت أنيق من الجلد باللون اللبنى والبرتقالى الذى أظهرها بشكل جديد ومختلف عن المعتاد، وحملت حقيبة يد صغيرة باللون البنى الغامق.

اقرأ أيضاً
واختارت بسمة بوسيل، أن تظهر بباروكة بشعر طويل باللون الأسود وتركته منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فى الماكياج على الألوان الترابية للعيون، ووضعت أحمر الشفاه باللون الكشميري الذي يبرز جمال أنوثتها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات واكتفت بالظهور بإطلالتها الجديدة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ بنطلون غريب | إطلالة زوجة تامر حسنى تثير الجدل

بـ لوك جديد.. زوجة تامر حسنى تبهر متابعيها على إنستجرام

بـ ملابس رياضية غريبة.. زوجة تامر حسنى بإطلالة تخطف الأنظار

بـ غزل البنات .. درة تتألق بإطلالة كاجوال بـ مدينة ألعاب

ترشيحاتنا

خالد أبو بكر يكشف مخالفة رئيس وزراء بريطانيا للبروتوكول أثناء زيارة السيسي

أبو الغيط: الاحتياطي النقدي في 2010 كان 50 مليار دولار

شاهد.. احتفال ياسمين صبري بعيد ميلادها

بالزغاريد والأفراح .. أهالي الجيزة يستقبلون أبو العينين ويؤكدون: طول عمرك جنبنا لأنك واحد مننا .. فيديو وصور

محمد إمام وأمينة خليل ونجوم الفن في العرض الخاص لفيلم لص بغداد ..صور

رسميا.. جيرالدو مستمر في الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. الرصوصة.. سانت كاترين تعيش أجواء أوروبا

شاهد.. احتفال ياسمين صبري بعيد ميلادها

محمد إمام وأمينة خليل ونجوم الفن في العرض الخاص لفيلم لص بغداد ..صور