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مرأة

بالقطيفة اللامع .. لقاء الخميسي بإطلالة غير متوقعة برفقة خالد سليم

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:49 م
لقاء الخميسى
لقاء الخميسى
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نهى هجرس
نشرت الفنانة لقاء الخميسى، صورة جديدة لها برفقة الفنان خالد سليم وزوجتة على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهرت بها لقاء الخميسى، بفستان أنيق باللون الأسود اللامع، والذى يتميز بتفصيلة الأكمام الطويلة التى تبرز عن جمالها وأناقتها.

وأعتمدت لقاء الخميسى، فى الماكياج على الألوان الترابية والسوداء للعيون التى تبرز عن جمالها، ووضعت الرموش السوداء مع أحمر للشفاه باللون النبيتى الذى يبرز عن أنوثتها.

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وأختارت تسريحة مميزة وأنيقة تتناسب مع إطلالتها الناعمة وشعرها القصير.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات وأكتفت بقرط طويل باللون الفضى الذى يتناسب مع إطلالتها.
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