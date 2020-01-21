بـ لون شعر جديد.. ناهد السباعي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة كاجول

نشرت الفنانة ناهد السباعى، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بـ إطلالة جديدة وأنيقة

وظهرت بها ناهد السباعى، بتى شيرت أنيق باللون الأسود، مرتدية فوقة جاكيت يبرز جمالها من الفرو باللون الجملى الذى يتناسب مع جمال إطلالتها.





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ومن الناحية الجمالية، تركت ناهد شعرها البنى منسدلًا بين كتفيها بطريقة أنيقة وناعمة تبرز عن جمال ملامحها البسيطة.





واعتمدت فى الماكياج على الألوان الترابية مع اللون البينك للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون الفوشية اللامع الذى يبرز جمال أنوثتها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات واكتفت بالظهور بإطلالتها البسيطة الكاجول.