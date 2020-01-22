خطوات بسيطة لـ علاج الانزلاق الغضروفي دون جراحة.. فيديو

كشف الدكتور سامي قنديل، استشاري التخدير، عن طرق علاج الإنزلاق الغضروفى دون تدخل جراحى، لافتًا إلى أن آلام الغضروف تزيد مع الحركة المستمرة للمريض، موضحًا أن ذلك يشير إلى بداية خروج الغضروف من مكانه وملامسة أطراف الأعصاب.

وقال الدكتور سامي قنديل، في لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على الفضائية الأولى، إنه فى حالة إصابة الشخص بالشلل أو بعدم التحكم في البول بالغضروف، يجب عليه إجراء العملية فورًا فى هذه الحالة لأن الغضروف يكون ملامسا للحبل الشوكي.

وتابع أن علاج الانزلاق الغضروفي يستلزم الراحة والنوم على مرتبة صلبة أو "ملة السرير" وارتداء حزام للظهر وعدم حمل أى شيء ثقيل، أو حمل أي شيء في وضع الوقوف، بالإضافة إلى الالتزام بالأدوية الباسطة للعضلات والمسكنات.





وأوضح أن المريض يحتاج للعلاج الطبيعى لتفكيك العضلات والتكدس ما بين الفقرات لكى يساعد ذلك على الشفاء بشكل أسرع، مؤكدًا أنه إذا لم يتم شفاء المريض بعد كل تلك الخطوات يستلزم اللجوء إلى حقن جذور الأعصاب.

ولفت إلى أن الحقن يقوى جدار الغضروف ويحمي الأعصاب ويقويها، مشيرًا إلى أن اللجوء إلى الجراحة من خلال البنج الموضعي.