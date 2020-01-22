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منوعات

سيدة تركت نافذة سيارتها مفتوحة طوال الليل فحدث ما لم تتوقعه.. شاهد

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:29 ص
صدى البلد
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هدير علاء

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة مقطع فيديو يرصد موقفًا مزعجًا واجهته سيدة كندية بعد أن تركت نافذة سيارتها مفتوحة طوال الليل، حيث شهدت المنطقة التي تقيم بها لسوء حظها تساقطًا للثلوج، وفوجئت في اليوم التالي بأن الثلوج تملأ سيارتها من الداخل، لدرجة أنه كان من الصعب بالنسبة إليها دخول السيارة.


وفي بداية الفيديو، تظهر هذه السيدة، من مقاطعة "نيوفاوندلاند"، وهي تقف أمام سيارتها التي تملأها الثلوج، وبدأت بعد ذلك تتحدث عن تفاصيل ما حدث معها قائلة إنها تركت إحدى نوافذ السيارة مفتوحة أثناء قيامها بركنها الليلة الماضية.


وأوضحت أنها كانت تتساءل في البداية عن السبب وراء عدم وجود ثلوج حول سيارتها، لكن سرعان ما تبين لها أن ذلك يرجع إلى أن الثلوج كانت في حقيقة الأمر تملأ السيارة من الداخل وتغطي المقاعد وعجلة القيادة تمامًا.


وحاولت هذه السيدة في أعقاب ذلك دخول سيارتها، لكن الأمر لم يكن سهلًا بسبب كمية الثلوج الموجودة بها، وشوهدت في إحدى اللقطات وهي تجلس على المقعد الأمامي للسيارة بعد عناء على الرغم من أن الثلوج كانت تغطيه.


ومن الواضح أنها قررت التعامل مع الموقف بسخرية، حتى أنها بعد أن تمكنت من دخول السيارة تشبثت بعجلة القيادة وأخذت تمزح مع ابنتها، التي كانت تقوم بتصوير الفيديو، وسألتها عما إذا كانت مستعدة للانطلاق، وانفجرت الأخيرة في الضحك على ما حدث.


وتمت مشاركة هذا الفيديو على موقع "تويتر"، حيث حصد عددًا كبيرًا من المشاهدات والمشاركات خلال وقت قصير، وأعرب العديد من الرواد عن إعجابهم بحس الفكاهة الذي تتمتع به مالكة السيارة ورد فعلها غير المتوقع على هذا الموقف المزعج.


سيدة تركت نافذة سيارتها مفتوحة طوال الليل فحدث ما لم تتوقعه.. شاهد
سيدة تركت نافذة سيارتها مفتوحة طوال الليل فحدث ما لم تتوقعه.. شاهد
سيدة تركت نافذة سيارتها مفتوحة طوال الليل فحدث ما لم تتوقعه.. شاهد
سيدة تركت نافذة سيارتها مفتوحة طوال الليل فحدث ما لم تتوقعه.. شاهد
سيدة تركت نافذة سيارتها مفتوحة طوال الليل فحدث ما لم تتوقعه.. شاهد
سيدة تركت نافذة سيارتها مفتوحة طوال الليل فحدث ما لم تتوقعه.. شاهد
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