تنشر فيروس سي.. صحة المنيا تحذر من عدوى صالونات الحلاقة

تواصل مديرية الصحة ندواتها التوعوية للمواطنين لمنع انتشار فيروس سي. واطلقت تحذير من استخدام أدوات الحلاقة في صالونات التجميل التي تعد سببا رئيسيا في نشر فيروس سي.
وحذرت صحة المنيا خلال ندوة مؤخرا بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة المنيا ، بعنوان " الحد من انتشار الفيروسات الكبدية" بقرية طوخ الخيل، من انتشار الفيروس، وذلك في إطار دعم أعمال مبادرة " الحد من انتشار العدوى"، والتي تنظمها وزارتي الصحة والتنمية المحلية بهدف القضاء على بؤر العدوى في صالونات التجميل والنوادي الصحية تحت شعار "احم نفسك وأسرتك من نقل العدوى بالفيروسات الكبدية".
حاضر خلال الندوة دكتورة شيماء ممدوح مدير التوعية الثقافية بالإدارة الصحية ، بحضور محمد سيد رئيس المركز ورضا مصطفى رئيس القرية وعدد من اهالى القرى.
قال محمد سيد رئيس المركز، إن نجاح أعمال المبادرة يتطلب منا جميعًا التكاتف للقضاء على فيروس سى ومسبباته واتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروسات الكبدية وتنفيذ إجراءات مكافحة العدوى ، لمنع إضافة مصابين جدد وإعادة الإصابة لمن تم علاجهم خاصة في الأماكن المرتفعة الخطورة في نقل العدوى مثل صالونات الحلاقة ، الكوافيرات ، النوادي الصحية.
من جانبها، قدمت دكتورة شيماء ممدوح ،خلال الندوة شرحًا تفصيليًا حول المخاطر التي تحدث من خلال استخدام أدوات الغير خاصة بصالونات التجميل والنوادي الصحية الأمر الذي يؤدى إلى انتشار العدوى بالفيروسات الكبدية بين المواطنين، لافتة الى ضرورة اتخاذ المواطنين لإجراءات وقائية لضمان عدم انتقال العدوى أو إصابتهم باى نوع من الفيروسات حفاظًا على سلامتهم وصحتهم.