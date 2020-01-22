تنشر فيروس سي.. صحة المنيا تحذر من عدوى صالونات الحلاقة

وحذرت صحة المنيا خلال ندوة مؤخرا بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة المنيا ، بعنوان " الحد من انتشار الفيروسات الكبدية" بقرية طوخ الخيل، من انتشار الفيروس، وذلك في إطار دعم أعمال مبادرة " الحد من انتشار العدوى"، والتي تنظمها وزارتي الصحة والتنمية المحلية بهدف القضاء على بؤر العدوى في صالونات التجميل والنوادي الصحية تحت شعار "احم نفسك وأسرتك من نقل العدوى بالفيروسات الكبدية".

وحذرت صحة المنيا خلال ندوة مؤخرا بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة المنيا ، بعنوان " الحد من انتشار الفيروسات الكبدية" بقرية طوخ الخيل، من انتشار الفيروس، وذلك في إطار دعم أعمال مبادرة " الحد من انتشار العدوى"، والتي تنظمها وزارتي الصحة والتنمية المحلية بهدف القضاء على بؤر العدوى في صالونات التجميل والنوادي الصحية تحت شعار "احم نفسك وأسرتك من نقل العدوى بالفيروسات الكبدية".

قال محمد سيد رئيس المركز، إن نجاح أعمال المبادرة يتطلب منا جميعًا التكاتف للقضاء على فيروس سى ومسبباته واتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروسات الكبدية وتنفيذ إجراءات مكافحة العدوى ، لمنع إضافة مصابين جدد وإعادة الإصابة لمن تم علاجهم خاصة في الأماكن المرتفعة الخطورة في نقل العدوى مثل صالونات الحلاقة ، الكوافيرات ، النوادي الصحية.

قال محمد سيد رئيس المركز، إن نجاح أعمال المبادرة يتطلب منا جميعًا التكاتف للقضاء على فيروس سى ومسبباته واتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروسات الكبدية وتنفيذ إجراءات مكافحة العدوى ، لمنع إضافة مصابين جدد وإعادة الإصابة لمن تم علاجهم خاصة في الأماكن المرتفعة الخطورة في نقل العدوى مثل صالونات الحلاقة ، الكوافيرات ، النوادي الصحية.

قال محمد سيد رئيس المركز، إن نجاح أعمال المبادرة يتطلب منا جميعًا التكاتف للقضاء على فيروس سى ومسبباته واتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروسات الكبدية وتنفيذ إجراءات مكافحة العدوى ، لمنع إضافة مصابين جدد وإعادة الإصابة لمن تم علاجهم خاصة في الأماكن المرتفعة الخطورة في نقل العدوى مثل صالونات الحلاقة ، الكوافيرات ، النوادي الصحية.