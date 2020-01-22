عزالدين بهادر أكبر محترف في العالم يتحدث لصدى البلد عن سبب خوض تلك المغامرة





وتحدث عزالدين بهادر في تصريحات خاصة "لموقع صدى البلد"، عن سبب خوضه تلك التجربة في تلك المرحلة العمرية ، مشيرا إلى اهتمامه الكبير بلعبة كرة القدم منذ طفولته .





وأضاف عزالدين محمد بهادر أنه كان يأمل أن يصبح لاعب كرة قدم منذ طفولته ولكنه اتجه إلى الحياة العالمية ليصبح مهندسا مصريا ويعمل بالخارج لسنوات عديدة ، وعقب عودته إلى مصر بدأ في فكرة تدشين حدث جديد يضاف الي تاريخية وسط أحفاده .





وأكد عزالدين محمد بهادر ،أنه لم يسبق له اللعب داخل أحد الأندية ،ولكنه يعشق كرة القدم ويمارسها مع أولاده وأحفاده باستمرار، بالإضافة إلي خوض تمرينات منفردة على أحد الأندية الخاصة من أجل الحفاظ على لياقته .





وتابع عزالدين محمد بهادر :" فكرة إن أعمل حاجة تكون جديدة حسمت مع أصدقائي وقرارت دخول موسوعة جينيس من خلال كرة القدم كأكبر لاعب في تاريخ الكرة المصرية والعالم بعد الثنائي كازويوشي ميورا من اليابان وهو صاحب الـ 52 عاما ، وإسحاق حايك لأكبر في العالم والذي يبلغ من العمر 75 عاما ".





وواصل :" أرغب في تحقيق رقما جديدا في عالم الكرة المصرية وكسر الرقم العالمي الذي حققه الثنائي كازويوشي ميورا وإسحاق حايك ".





وأوضح عزالدين محمد بهادر أن تحدث مع مسؤولي موسوعة جينيس العالمية لمعرفة كافة التفاصيل من أجل تسجيله كأكبر لاعب مقيد ويتخطى حاجز الـ 75 عاما على مستوى العالم، والتي نصت على خوض لقاءين متتاليين لمدة "90" دقيقة ،وعقب تحقيق ذلك الرقم يتم تسجيله بشكل رسمي في موسوعة جينيس العالمية ليصبح أكبر معمر في تاريخ الكرة المصرية .



