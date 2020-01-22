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محافظات

كفاح امرأة.. محافظ قنا يكرم سيدة تعمل في مجال البناء والمعمار لتربية أبنائها

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:30 م
محافظ قنا يكرم سيدة
محافظ قنا يكرم سيدة
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يوسف رجب
استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، السيدة صباح أحمد علي إبراهيم، التي تحدت الظروف وعملت في مجال البناء والمعمار لتوفير مصدر رزق لها ولأبنائها. 

جاء ذلك بحضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا والدكتور قدري الشعيني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف وعدد من القيادات التنفيذية.

كرم المحافظ، السيدة المكافحة ومنحها شهادة تقدير ومكافأة مالية تقديرًا لجهودها في تربية أبنائها منذ الطفولة وحتى انتهائهم من دراستهم بالمراحل التعليمية المختلفة. 

وأشار محافظ قنا، إلى أن مديرية التضامن الاجتماعي تقوم بعمل الاجراءات القانونية لتمكين السيدة من صرف معاش تكافل وكرامة لمساعدتها على متطلبات الحياة. 

يذكر أن صباح أحمد علي ابراهيم  53 عامًا والتي تقيم بمركز الوقف ولديها 3 أبناء، تقوم على رعايتهم منذ أن تركها زوجها دون عائل مما اضطرها إلى تحمل مشقة العمل في مجال البناء وحمل الأسمنت والحديد.
كفاح امرأة.. محافظ قنا يكرم سيدة تعمل في مجال البناء والمعمار لتربية أبنائها
كفاح امرأة.. محافظ قنا يكرم سيدة تعمل في مجال البناء والمعمار لتربية أبنائها
كفاح امرأة.. محافظ قنا يكرم سيدة تعمل في مجال البناء والمعمار لتربية أبنائها
كفاح امرأة.. محافظ قنا يكرم سيدة تعمل في مجال البناء والمعمار لتربية أبنائها
كفاح امرأة.. محافظ قنا يكرم سيدة تعمل في مجال البناء والمعمار لتربية أبنائها
كفاح امرأة.. محافظ قنا يكرم سيدة تعمل في مجال البناء والمعمار لتربية أبنائها
كفاح امرأة.. محافظ قنا يكرم سيدة تعمل في مجال البناء والمعمار لتربية أبنائها
كفاح امرأة.. محافظ قنا يكرم سيدة تعمل في مجال البناء والمعمار لتربية أبنائها
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