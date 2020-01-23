مناهضة التمييز والتنميط لدى الأطفال ندوة لمنظمة المرأة العربية ضمن معرض الكتاب

تعقد منظمة المرأة العربية في إطار احتفالها بيوم المرأة العربية الموافق الأول من فبراير من كل عام، ندوة بعنوان (نحو ثقافة جديدة: مناهضة التمييز والتنميط لدى الأطفال والناشئة) وذلك ضمن الفعاليات الثقافية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 لعام 2020 يوم الاثنين القادم.



وتناقش الندوة آليات تطوير (ثقافة) قادرة على التأثير الإيجابي في الاتجاهات والسلوكيات الاجتماعية لدى الأطفال والناشئة لجهة ترسيخ قيم المساواة بين الجنسين، وقبول الآخر والتسامح والاحترام المتبادل، وتقدير مكانة المرأة وأدوارها الاجتماعية المختلفة، والتحرر من النمطية والقولبة في النظرة لأدوار وعلاقات الجنسين. وتركز الندوة بشكل خاص على أدوار ومسئوليات الجهات المعنية بتطوير تلك الثقافة الجديدة.



وتدير أعمال الندوة الحقوقية الأستاذة نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، وتتحدث فيها كل من الأستاذة تغريد النجار، كاتبة قصص أطفال أردنية ومؤسسة دار السلوى للدراسات والنشر، والأستاذة فاطمة شرف الدين، كاتبة ومترجمة لبنانية لأدب الأطفال والناشئة، والأستاذة نشوى الحوفي، الكاتبة الصحفية المصرية ومدير عام النشر الثقافي بدار نهضة مصر.



وتتناول الندوة ثلاثة محاور هي: الآثار السلبية للتنشئة التقليدية على البنية الأخلاقية والاجتماعية للمجتمعات العربية، وتقييم المحتوى الثقافي الموجه للأطفال والناشئة من حيث المضامين والقيم التي يحملها، ودور الدولة والمؤسسات الاجتماعية والثقافية في التأثير ايجابا على قيم وسلوكيات الأطفال والناشئة.

