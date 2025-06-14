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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب وسط توترات إقليمية وتصاعد الطلب على الملاذات الآمنة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية ، حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم السبت 14 يونيو 2025.

وذلك في ظل استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية ، عقب التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، والذي أعاد من جديد اهتمام المستثمرين بالذهب كأحد أبرز أدوات التحوط الآمن.

وتأثرت الأسعار المحلية باستقرار سعر الأوقية عالميًا، والذي تراوح بين 3,430 و3,446 دولارًا، إلى جانب توازن نسبي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ما ساهم في إبقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة لكنها مستقرة، دون قفزات كبيرة.

أسعار الذهب في مصر اليوم (بدون مصنعية):

جرام الذهب عيار 24: 5,542 جنيه

جرام الذهب عيار 22: 5,079 جنيه

جرام الذهب عيار 21: 4,833 جنيه

جرام الذهب عيار 18: 4,157 جنيه

جرام الذهب عيار 14: 3,235 جنيه

جرام الذهب عيار 12: 2,771 جنيه

الجنيه الذهب (عيار 21 – 8 جرامات): 38,664 جنيه

الضغوط العالمية 


ورغم هذا الثبات النسبي، أكد عدد من المحللين الماليين أن الأسعار لا تزال تحت ضغط متغيرات دولية متسارعة، أبرزها التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي قد تتطور إلى مواجهات أوسع تؤثر مباشرة على الأسواق العالمية.

في السياق ذاته، أكد ايهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات في السوق المحلي إلى زيادة الإقبال على السبائك والجنيهات الذهبية كوسيلة للادخار، في مقابل تراجع ملحوظ في الطلب على المشغولات بسبب ارتفاع المصنعية، حيث بات المستثمرون يفضلون الذهب الخام لتقليل تكلفة الشراء والحفاظ على القيمة.

وتبقى التوصيات موجهة للمستهلكين بضرورة المتابعة المستمرة لحركة الأسعار المحلية والعالمية قبل اتخاذ قرار الشراء، خاصة في ظل الأوضاع المتقلبة وتزايد التوجه نحو الذهب كأصل آمن للتحوط من التقلبات الاقتصادية والسياسية.

ويُعد الذهب أحد أقدم وأقوى أدوات الادخار التي تلجأ إليها الشعوب والحكومات في أوقات عدم الاستقرار، نظرًا لاحتفاظه بقيمته على المدى الطويل، وقدرته على مواجهة تقلبات العملات وأسواق المال.

وفي ظل الاضطرابات الإقليمية الراهنة وارتفاع معدلات التضخم عالميًا، يواصل الذهب تعزيز مكانته كملاذ آمن يحتمي به الأفراد والمستثمرون والمؤسسات، بحثًا عن الاستقرار المالي وتجنب الخسائر الناتجة عن التذبذب في الأصول الأخرى.

اسعار الذهب سعر الذهب التوترات العالمية

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