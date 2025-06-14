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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم السبت 14-6-2025

أسعار الذهب
أسعار الذهب
محمد صبيح

قلص سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 14-6-2025، مكاسبه؛ بعد ارتفاعات غير مسبوقة، عقب الهجمات الإسرائيلية على إيران فجر الجمعة.

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم

ارتفع سعر الجرام الواحد من الذهب بقيمة 115 جنيها، بعد مكاسب 130 جنيها في المتوسط داخل محلات الصاغة المصرية.

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 حوالي 5526 جنيها للبيع و 5503 جنيهات للشراء.


سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 نحو 4835 جنيها للبيع و 4815 جنيها للشراء.


سعر عيار 18اليوم

سجل سعر عيار 18 نحو 4144 جنيها للبيع و4127 جنيها للشراء.


سعر عيار 14اليوم

وصل سعر عيار 14 نحو 3223 جنيها للبيع و3210 جنيهات للشراء.


سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 38.6 ألف جنيه للبيع و38.520 جنيه للشراء.


سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 3431 دولار 


سعر الذهب العالمي

ارتفع سعر الذهب العالمي ليسجل أعلى مستوياته منذ شهرين تقريبا، وذلك مع تصاعد الطلب على الملاذ الآمن في ظل التوترات الحالية في الشرق الأوسط، بعد أن شن الكيان الصهيوني ضربات عسكرية على إيران، ليزيد التوتر الحالي في الأسواق المالية.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا اليوم بنسبة 1.1% ليسجل أعلى مستوى منذ شهرين تقريباً عند 3444 دولارا للأونصة؛ وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3383 دولارا، ليتداول حالياً عند المستوى 3431 دولارا.

وارتفع الذهب لليوم الثالث على التوالي في طريقه إلى تسجيل ارتفاع هذا الأسبوع بنسبة 3.5% لينهي الذهب بذلك فترة التذبذب والتداول العرضية التي سيطرت على تحركاته خلال الفترة الأخيرة، مقترباً من أعلى مستوى تاريخي سجله عند 3500 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

وتصاعدت التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط؛ بعد أن استهدف الكيان الصهيوني المنشآت النووية الإيرانية، مع تصاعد التوترات بشأن الجهود الأمريكية لوقف إنتاج إيران لمواد القنبلة الذرية.

وأدى هذا الارتفاع الأخير في الأعمال العدائية في الشرق الأوسط، إلى تجاهل الأسواق للمفاوضات التجارية في الوقت الحالي، مما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو أصول الملاذ الآمن مثل الذهب نتيجة لذلك.

سعر الذهب أخر تحديث لسعر الذهب اليوم سعر الجرام سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 21 اليوم أسعار الذهب

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