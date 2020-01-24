بمكونين من المنزل.. وصفة مغربية لتوحيد لون البشرة من أول استخدام

تبحث السيدات عن العديد من وصفات تفتيح البشرة وقدمت رانيا البهنسي خبيرة التجميل خلطة مغربية يمكنك استخدامها بمعدل مرة يوميًا للحصول على النتيجة التي ترغبين بها، و تلك الوصفة تناسب جميع أنواع البشرة.





الوصفة المغربية لتوحيد لون البشرة بسهولة.





مكونات الخلطة لتفتيح البشرة



4 ملاعق من الطحينة البيضاء.

3 ملاعق من الحليب.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

عصير ليمونة.





طريقة تفتيح لون البشرة بالخلطة المغربية





قومي بخلط المكونات جيدًا وضعيها في وعاء زجاجي محكم الغلق وضعي قناع منها على وجهك يوميًا لمدة نصف ساعة ثم اغسلي وجهك بعدها بماء دافئ، وسوف تلاحظين الفرق من الاستخدام الأول، ومع استمرار الوصفة سوف يتم تفتيح بشرتك بأمان وإزالة البقع الداكنة بها.



تلك المقادير السابقة تكفي حتى 10 استخدامات ولذا عليك أن تقومي بحفظ الخلطة في الثلاجة حتى لا تفسد، و علينا أن نذكرك أنك إذا كنت من صاحبات البشرة الحساسة قومي بإزالة الليمون من الوصفة أو التقليل منه على قدر المستطاع ونود أن نذكرك بأن تلك الوصفة تناسب جميع أنواع البشرة.