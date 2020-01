خلطة سحرية.. بمكونات منزلية احصلى على شعر طويل فى أقل من شهر

ووفقًا لموقع "boldsky" إليكى أهم الزيوت التى تساعد تطويل الشعر





- زيت جوز الهند وفيتامين C خليط زيت جوز الهند مع فيتامين C يعمل كعلاج سحري لإنعاش وحيوية الشعر، وذلك لأنه يساعد على حماية النهايات من التقصف، ويجعل شعرك أكثر نعومة من الجذور وحتى أطرافه، كما يساعد فيتامين C على مكافحة القشرة ويعزز قوة فروة الرأس دون أن يتسبب في جفافها.





انقعي 2 كبسولة من فيتامين C في زيت جوز الهند الدافئ، واتركيها حتى تذوب تمامًا بعد ذلك، يستخدم الزيت لتدليك الشعر وفروة الرأس









- زيت الخروع مع زيت جوز الهند والثوم يعمل الثوم على مكافحة الجراثيم والعدوى الفطرية، مما يساعد على تحفيز نمو الشعر وعلاج تساقطه، كما يعمل على تنشيط الدورة الدموية داخل فروة الرأس للحفاظ على تقويتها، فهما من المصادر الغنية بمضادات الأكسدة.





قومي بتقطيع 6-7 فصوص من الثوم، ثم تحمر جيدًا في نصف كوب من زيت جوز الهند لمدة 10 دقائق، ثم يترك حتى يبرد تمامًا، ثم تضاف 2 ملعقة كبيرة من زيت الخروع، يصفى الخليط جيدًا، ويستخدم لتدليك فروة الرأس، ويترك طوال الليل.





- الليمون، زيت اللوز مع الألو فيرا الليمون غني بفيتامين C، والذي يساعد على التخلص من قشرة الرأس، كما يساعد كذلك على تحفيز نمو الشعر بشكل صحي، ويعد زيت اللوز من المكونات المثالية لتنعيم الشعر واستعادة لمعانه، ويساعد كذلك على تقليل تساقط الشعر.





اخلطي ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع نصف كوب من زيت اللوز الحلو مع ملعقة كبيرة من جل الألو فيرا، ويستخدم الزيت لتدليك فروة الرأس والشعر جيدًا، ثم يترك لمدة نصف ساعة قبل أن يغسل بالشامبو

تحتاج العديد من الفتيات إلى الحلول الطبيعية فى القضاء على الشعر القصير، ومحاولة تطويل الشعر بدون تكاليف باهظة.