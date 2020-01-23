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مرأة

نوع من البذور يساعد على حرق الدهون بسرعة غير متوقعة

الخميس 23/يناير/2020 - 07:59 م
حرق دهون
حرق دهون
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لمياء الياسين
هل تبحثين عن مشروب سريع لحرق ونسف الدهون فى اسرع وقت يمكنك تجربة المشروب التالى له مفعول السحر فى التخلص من السمنة وإنقاص الوزن إليك مكونات المشروب وطريقة تطبيقه يقدمه موقع برايت سايد. 

مكونات المشروب  ..

ملعقة من بذور الشيا
 2 ملعقة شاي عصير ليمون
 ملعقتان صغيرتان العسل
 
طريقة تطبيق المشروب ..

فى وعاء  أخلطى كافة المكونات وقومى باستهلكها كل صباح  بعد الإفطار  لمدة شهر يمكن لتلك الوصفة أن تفعل السحر فى حرق ونسف دهون البطن عند استخدامها يوميا يجب عليك أيضا القيام بممارسة تمارين البطن وتناول الطعام الصحي كل يوم. يساعد مزيج بذور الشيا وعصير الليمون والعسل على تسريع حرق الدهون في الجسم بطريقة صحية.
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