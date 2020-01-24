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مرأة

جددي سفرتك بطريقة عمل كفتة الحمص

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:18 م
طريقة عمل كفتة الحمص
طريقة عمل كفتة الحمص
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هاجر هانئ
كفتة الحمص من الأطباق غير التقليدية التى لا يعرفها الكثير من الأشخاص، فيمكنك إعداده وتقديمها على سفرتك على طريقة الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة و الراحة.


مقادير كفتة الحمص
    نصف كيلو حمص مسلوق أو كمبوت
    بصلة مفرومة
    ملح
    فلفل أسود
    2 ملعقة كبيرة شبت
    10 ملعقة كبيرة دقيق
    فلفل احمر حار مجفف
    2 ملعقة كبيرة بقدونس
    نصف ملعقة صغيرة بابريكا
    1 ملعقة صغيرة كمون ناعم
    زيت للقلي
    سلطة زبادي بالخيار للتقديم

طريقة تحضير كفتة الحمص
* يخلط في الكبة الحمص مع البصل والشبت والبقدونس والملح والفلفل والتوابل والدقيق
* يشكل الخليط أصابع
* يمكن أن يوضع في الثلاجة أو الفريزر ليتماسك
* تقلى في الزيت
* تقدم مع سلطة الزبادي
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