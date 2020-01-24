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حوادث

تسمم ربة منزل في بني سويف.. وضعت سم فئران بدل التوابل في طعام الإفطار

الجمعة 24/يناير/2020 - 03:15 م
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
أصيبت ربة منزل في قرية السعادنة بمركز بني سويف، بتسمم غذائي، عقب تناولها سم فئران، بعد إضافتها له في طعام الإفطار بالخطأ، بدل الفلفل الأسود " التوابل "، ونقلت إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة بني سويف، بورود إشارة من مستشفي بني سويف التخصصي  بوصول "إيمان . خ . ش"  22 عام،  ربة منزل، مقيمة قرية السعادنة دائرة المركز، مصابة إدعاء تناول "سم فئران " والحالة العامة دون المتوسطة.


وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء قيام المصابة بإعداد وجبة الإفطار، وضعت سم الفئران بدلا من الفلفل الأسود في الطعام، وشعرت بعدها بحالة من الإعياء.

كما تبين من سؤالها خلال الإنتقال والفحص قررت أنه اثناء قيامها بإعداد وجبة الإفطار بالمنزل، وضعت به سم فئران بدلًا من التوابل "فلفل أسود " بطريق الخطأ، وعقب تناولها الطعام شعرت بحالة إعياء وتم نقلها للمستشفي، ولم تتهم أحد، ونفت الشبهة الجنائية.

كما تبين أنها كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 1619 جنح  مركز بني سويف.
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