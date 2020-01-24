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رياضة

وزير الرياضة يبحث مع الوادا اتفاقية التعاون مع جنوب أفريقيا لمكافحة المنشطات

الجمعة 24/يناير/2020 - 05:35 م
صدى البلد
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ريهام بكير
بحث الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع وفد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات "wada" والذى مثله مدير المكتب الإقليمي للمنظمة بقارة إفريقيا رودني سويجلار ومدير تطوير البرامج الوطنية والإقليمية توم ماى، خالد جالانت الرئيس التنفيذى للمنظمة الوطنية لمكافحة المنشطات بجنوب إفريقيا.

وناقش اللقاء تطورات اتفاقية التعاون المشترك بين المنظمتين المصرية والجنوب إفريقية فى مجال مكافحة المنشطات بحضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.

وأكد الدكتور أشرف صبحى أن الرياضة المصرية تشهد حاليا طفرة كبيرة جدا وغير مسبوقة على مستوى البطولات الرياضية سواءً من ناحية المشاركة بفاعلية فى مختلف المحافل الرياضية العالمية وتحقيق نتائج غير مسبوقة أو من ناحية استضافة مصر لمختلف البطولات والأحداث الرياضية الإقليمية والقارية والعالمية الأمر الذى جعل من مجال مكافحة المنشطات أحد أهم الأولويات التى تولى وزارة الشباب والرياضة كامل الاهتمام لها سواءً من ناحية التعاون مع المنظمة الدولية أو المنظمات الوطنية المعنية بمكافحة المنشطات فى مختلف الدول في إطار خلق مناخ رياضي نظيف خاليًا من المنشطات.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى الدعم الكامل الذى تقدمه الوزارة لكافة الخطوات المتعلقة بتطوير أداء مكافحة المنشطات فى مصر بالتعاون مع مختلف المؤسسات الدولية المعنية.

وفى ذات السياق، أكد ممثل المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات أن مصر تشهد حاليًا ازدهارًا رياضيًا كبيرًا وتقدمًا ملحوظًا فى شأن مكافحة المنشطات الأمر الذى سيمثل إضافة كبيرة للتعاون وتبادل الخبرات بين مصر وجنوب إفريقيا فى هذا الشأن.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور أسامة غنيم المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "nado" والدكتورة هناء مدير عام المنظمة المصرية.
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