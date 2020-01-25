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رياضة

دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك ينتظر هدية زيسكو أمام أول أغسطس

السبت 25/يناير/2020 - 10:02 ص
الزمالك وزيسكو
الزمالك وزيسكو
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محمد السعيد
يستضيف فريق زيسكو يونايتد الزامبي نظيره أول أغسطس الأنجولي، اليوم، السبت، في تمام السادسة مساء، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى فريق زيسكو لتحقيق فوز شرفي على أرضه ووسط جماهيره، بعدما فقد رسميا بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

على الجانب الآخر يدخل فريق أول أغسطس المباراة تحت شعار لا بديل عن الثلاث نقاط، للحفاظ على آماله في خطف بطاقة الصعود.

وفي حال فوز أو تعادل زيسكو مع أول أغسطس في مباراة اليوم، سيتأهل الزمالك رسميا إلى دور الـ 8 برفقة مازيمبي، الذي ضمن  الصعود كـ متصدر للمجموعة الأولى.

ويتصدر مازيمبي جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، ويحل الزمالك ثانيا بـ 8 نقاط، وزيسكو ثالثا بنقطتين، بفارق الأهداف عن أول أغسطس صاحب المركز الأخير.
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