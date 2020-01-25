أبطال البيت الكبير يحتفلون برواية بردية العشق والخوف لـ أحمد صبحي مؤلف المسلسل

احتفل صناع الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير" بمؤلف العمل أحمد صبحي، بعد حفل توقيع كتابه الجديد "بردية العشق والخوف" الذي تنشره "دار شهرزاد" للنشر والتوزيع، وتعد الرواية هي التعاون الأول بينهما.





وهنأ كل من الفنانة سوسن بدر وطارق صبري وسناء يوسف ولوسي ومجدي كامل وداليا مصطفى والمخرج محمد النقلي، مؤلف العمل على كتابه الجديد "بردية العشق والخوف"، المقر طرحها في الأسواق الشهر المقبل.





يأتي الاحتفال بعد حفل التوقيع الذي أقامه المؤلف مساء الخميس بمعرض الكتاب الدورة الـ51 من معرض الكتاب المقام حاليا من 22 يناير حتى 4 فبراير 2020 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية في القاهرة الجديدة.





وأعرب صبحي عن سعادته بالاستعداد لإطلاق روايته الجديدة "بردية العشق والخوف" مشيرا إلى أن الرواية تحمل الطابع الرومانسي بشكل جديد ومختلف ما جعله يفضل موضوع شديد الرومانسية ويختلف عن الماضي ليكشف عن سر من أسرار الحب ومعانيه وننتقل من خلال السطور من حاله إلى حاله لنكتشف معنى آخر للتضحية ونتوحد مع مشاعر استطاعت أن تخترق الزمن لتعبر إلى عالمنا عسى ان يتحقق المعنى الحقيقي للحب.





وعلى جانب آخر، يواصل صبحي كتابة الحلقات المتبقية من الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير" المقرر عرضه عبر شاشات القنوات الفضائية خلال الفترة المقبلة، وانتهى من كتابة 45 حلقة، من مجمل 60 حلقة.





يشار إلى أن مسلسل "البيت الكبير"، تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول قضايا المرأة في الصعيد، فيما يتعلق بالإرث وتسلط الرجال والثأر، وغيرها من المشكلات الاجتماعية التي لا تزال تفرض نفسها بقوة على محافظات الوجه القبلي، مؤكدا أن الجزء الثالث من المسلسل يعد هو الأخير ولن يتم تقديم أجزاء أخرى منه حيث سيتم انتهاء جميع الخطوط الدرامية الخاصة بالشخصيات بالجزء الثالث.



