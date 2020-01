أبويا وأخويا وحبيبي.. حمدي المرغني يهنئ صلاح عبدالله بعيد ميلاده.. شاهد

View this post on Instagram

كل سنه وحضرتك أبويا وأخويا وحبيبي ....كل سنه وحضرتك أستاذ الأداء وتلقائي الكوميديا ...بحبك ياعم صلاح أوووووي وعلي فكره محدش يعرف عم صلاح ألا بيحبه وبيحترمه @salahabdallah123 #عيد_ميلاد_الكبير 🎂