أبويا وأخويا وحبيبي.. حمدي المرغني يهنئ صلاح عبدالله بعيد ميلاده.. شاهد





وعلق حمدى المرغنى قائلا " كل سنه وحضرتك أبويا وأخويا وحبيبي ....كل سنه وحضرتك أستاذ الأداء وتلقائي الكوميديا ...بحبك ياعم صلاح أوووووي وعلي فكره محدش يعرف عم صلاح ألا بيحبه وبيحترمه ".





وأعلن الفنان صلاح عبدالله عن الانتهاء من تصوير مسلسل "اتنين فى الصندوق" وسيتم عرضه قريبا.









جدير بالذكر أن مسلسل "اتنين في الصندوق" من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة.













نشر الفنان حمدى المرغنى صورة له مع الفنان صلاح عبدالله يهنئة بعيد ميلاده من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".